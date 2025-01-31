أبو عبيدة يعلن أسماء الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة

كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن أسماء الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المقرر الإفراج عنهم غدًا السبت.

وقال أبو عبيدة، في بيان مقتضب، عبر تليغرام، إنه في إطار “صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيغال، ياردن بيباس”.

الدفعة الرابعة

وسيتم الافراج عن الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المبرم مع إسرائيل عبر وسطاء، وفي المقابل ستفرج إسرائيل عن عشرات الأسرى الفلسطينيين، لكن لم تكشف عن أسمائهم حتى الآن.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار 6 أسابيع، يتم خلالها الإفراج عن 33 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مقابل نحو 1900 فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.