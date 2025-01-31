استشهاد صياد قبالة بحر دير البلح بنيران إسرائيلية رغم وقف إطلاق النار في غزة

استشهد الشاب الفلسطيني (ساهر وليد القرعان-19 عامًا) اليوم الجمعة، عقب إطلاق زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية النار صوبه، قبالة مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد صياد فلسطيني برصاص زوارق الاحتلال، اليوم، قبالة بحر دير البلح وسط القطاع.

جثمان الشـــهيد ساهر وليد القرعان (19 عاماً) الذي ارتقى بنيران زوارق الاحتلال الحربية في بحر مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/eKIpvsVp6q — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 31, 2025

فتح النيران على القوارب

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الشاب استشهد بعد إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار صوبه أثناء عمله قبالة شاطئ النصيرات، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فتحت نيرانها بشكل مكثف تجاه قوارب الصيد، ما أدى إلى إصابة الشاب بجروح خطرة، قبل أن يُنقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حيث أُعلن عن استشهاده متأثرًا بإصابته.

🌐 تغطية صحفية |الشهيـد ساهر وليد القرعان "19 عاماً" ارتقى برصاص زورق الاحتلال الحربية قبالة سواحل النصيرات وسط القطاع. pic.twitter.com/gqKScJTZiF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 31, 2025

وتأتي هذه الجريمة في سياق الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف الصيادين الفلسطينيين، حيث يواصل الاحتلال فرض قيود مشددة على عملهم في البحر، رغم التهدئة المعلنة.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، استشهد 73 مواطنا، وأصيب 536 آخرين، وجرى انتشال أكثر من 500 جثمان شهيد من تحت الأنقاض.

ارتفاع عدد الشهداء

وأعلنت مصادر طبية، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47 ألفا و460 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وارتفعت حصيلة الإصابات وسط الفلسطينيين في غزة إلى 111.580، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 42 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم شهيد متأثرا بإصابته، و42 شهيدا انتُشلت جثامينهم، كما وصلت 9 إصابات إلى المستشفيات.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإنقاذ غير قادرة على الوصول إليهم.