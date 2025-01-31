الأسيران المحرران محمود دودين ومحمد شاكر يكشفان جانبا من انتهاكات الاحتلال (فيديو)

تحدث أسيران محرران من السجون الإسرائيلية للجزيرة مباشر بعد تحريرهما في صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، عن الانتهاكات التي تعرضا لها في سجون الاحتلال.

وقال محمود دودين، الأسير الخليلي الذي حرر بعد 23 سنة قضاها في السجون الإسرائيلية، بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد، “شعورنا هو الفرح وفي نفس الوقت الألم لما حدث في غزة”.

وأضاف دودين “الاحتلال منذ السابع من أكتوبر يستفرد بالأسرى، ويمارس كافة أنواع التعذيب وأساليب القمع. حاربنا في كل وسائل المعيشة، وفي طعامنا وشرابنا، ومنع عنا الاتصال بالعالم الخارجي”.

فيما تحدث الأسير المحرر محمد شاكر، الذي قضى 10 سنوات في سجون الاحتلال، وكان من المفترض أن يقضي 23 عاما لولا صفقة التبادل، بقوله عن شعوره “طبعا شعور كله تقدير ومحبة لهذا الشعب الصامد، نشكر المقاومة في غزة وسكان القطاع والضفة الغربية”.

واستقبل الفلسطينيون الخميس، الأسرى الذين أفرج عنهم من سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة، ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.

وفي وقت سابق الخميس غادرت حافلتان تحملان أسرى فلسطينيين سجن عوفر، وتقدمتهما سيارة تابعة للصليب الأحمر الفلسطيني، وذلك في إطار عملية تبادل أسيرات إسرائيليات تمت قبل ساعات في قطاع غزة بين الاحتلال وفصائل المقاومة.