الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 5 في جنين ويعلق على تسليم الأسرى في غزة (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييال هاغاري مقتل جندي وإصابة آخرين أحدهم بحالة خطرة في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس.

وقال هاغاري إن الجندي ليئام حازي، من وحدة خروب، قتل وأصيب عدد آخر، أحدهم إصابته خطرة، خلال اشتباك وتبادل لإطلاق النار في جنين.

وحسب البيانات المعلنة على موقع الجيش الإسرائيلي، قتل 842 عسكريا من صفوفه بين ضابط وجندي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 في قطاع غزة ولبنان والضفة الغربية.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش أن قوة من وحدة خروب دخلت إلى مخيم جنين، صباح الخميس، للقيام بعمليات استطلاع، واشتبكت مع اثنين من المسلحين.

وأضافت أنه نتج عن الاشتباك إصابة 7 جنود، أحدهم إصابته خطرة، وثلاثة إصابتهم متوسطة، والباقي إصابتهم طفيفة.

وذكرت أنه تم إجلاء 6 من الجرحى بطائرة “هليكوبتر” لتلقي العلاج في المستشفى، لكن الفرق الطبية أعلنت وفاة الرقيب أول ليئام حازي.

وفيما يتعلق بتبادل الأسرى، أشار هاغاري إلى إفراج المقاومة الفلسطينية عن 3 من الأسرى الإسرائيليين و5 من التايلنديين، في وقت سابق اليوم الخميس.

وذكر أن الأسيرة آغام بيرغر، التي أفرجت عنها المقاومة هي آخر جندية من سلاح المراقبة كانت أسيرة لدى المقاومة.

وقال المتحدث إن الجيش ملتزم بإعادة المختطفين جميعهم في قطاع غزة.

وأضاف أن “المشاهد الصادمة التي رأيناها في غزة شكلت خطرا على المختطفين”، مشيرا إلى أن الجيش لن يقبل تكرارها في المستقبل.