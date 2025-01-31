الدفاع المدني في غزة يناشد لتوفير المعدات لانتشال جثث آلاف الشهداء

انتشلت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة جثث شهداء من تحت أنقاض آلاف المنازل التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 470 يوما من حربه على غزة.

وكشفت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن غرف العمليات التابعة لها في محافظات القطاع تلقت منذ لحظة وقف إطلاق النار أكثر من “2750” اتصالا وبلاغا مباشرا من ذوي الشهداء، يناشدونها الاستجابة لانتشال جثثهم.

وقالت إن طواقمها استطاعت بالإمكانات المتوفرة انتشال نحو 520 جثة، في حين لم تتمكن من الوصول إلى أماكن آلاف الجثث لعدم توفر المعدات والأجهزة الثقيلة المخصصة لهذه المهام.

يأتي ذلك وسط نقص حاد في المعدات والوقود، وذكّرت المديرية العامة بأنها فقدت نحو 85% من مقدراتها المادية من مركبات ومعدات ومقرات خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبالحديث عن وجود نحو 14 ألف جثة لشهداء تحت أنقاض المنازل في مناطق قطاع غزة كافة، فستكون الأمور صعبة جدا، وقالت المديرية إنها ستكون أمام مرحلة معقدة من الاستجابة، ستطول إذا بقيت ظروف الدفاع المدني على حالها دون دعم.

العمل وسط ظروف صعبة

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار تشمل إمداد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بالمعدات والاحتياجات اللازمة لعمله الإنساني والقيام بانتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض، وقالت إنها لم تتلق أيّا من الاحتياجات الأساسية حتى الآن.

مناشدة لتقديم الدعم

وناشدت المديرية العامة للدفاع المدني الوسطاء إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتسريع إدخال معدات الإنقاذ والأجهزة الثقيلة اللازمة لعمل طواقم الدفاع المدني.

كما طالبت مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات بالإسراع في إمداد الدفاع المدني باحتياجاته من الوقود لاستكمال المهام الإنسانية وتحديد أماكن مخلفات الذخائر والوصول إلى جثث الشهداء.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإمداد الدفاع المدني بالاحتياجات العاجلة لاستكمال المهام الإنسانية في إزالة الركام وتوفير الوقود اللازم لذلك.

ترميم المقار

كما دعت الهيئات الدولية والعالمية المختصة بالعمل الإنساني إلى الإسراع في إعداد مؤتمر دولي للتأهيل المستدام للمديرية العامة للدفاع المدني، والعمل على توفير مقومات للتعرف على جثث الشهداء، وإدخال المختبرات المتخصصة في فحص الجثث للتعرف على هوياتهم.

وطالبت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعمل مع الممولين على إعادة بناء وترميم مقار الدفاع المدني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن طواقمها تقيم في الطرق والشوارع بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي مراكزها ومقارها.