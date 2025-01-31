السيسي يهنئ أحمد الشرع بتوليه رئاسة سوريا

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، أحمد الشرع لتوليه رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وعبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أعرب السيسي عن أمنياته له “بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار”.

والأربعاء، أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية السورية العقيد حسن عبد الغني “تنصيب” أحمد الشرع رئيسًا للجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، وحل الأجهزة الأمنية وحزب البعث والجيش ومجلس الشعب.

أتوجه بالتهنئة للسيد/ أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الإنتقالية ، وتمنياتي له بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السورى نحو مزيد من التقدم والإزدهار — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 31, 2025

وأمس الخميس، أعلن الشرع خريطة طريق للبلاد في المرحلة المقبلة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشمل تشكيل لجنتين لاختيار برلمان مصغر والتحضير لمؤتمر حوار وطني، بجانب تشكيل حكومة انتقالية شاملة.

وفي أول خطاب متلفز له بعد توليه المنصب لمرحلة انتقالية، أكد الشرع عزمه فرض سيادة سوريا تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة.

وأفاد الشرع بأنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل مكونات المجتمع السوري كله، بما في ذلك النساء والشباب، لضمان مشاركة واسعة ومتوازنة في إدارة شؤون البلاد.

وأضاف أن الحكومة الانتقالية ستتولى “بناء مؤسسات سوريا الجديدة وصولًا إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة”، مؤكدًا التزامه بتحقيق الوحدة السورية ونهضة البلاد.