تشييع 15 من مقاومي القسام في جنازة حاشدة.. وكلمات قوية لوالدة شهيد (فيديو)

أخرج الأهالي في قطاع غزة، جثث مقاومين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي، كما أدّوا صلاة الجنازة على شهداء من كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

كما رصدت الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، إخراج الأهالي لجثث شهداء من المقاومة دفنوا في بعض المدارس ومراكز الإيواء في مخيم البريج خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.

تشييع شهداء القسام

ومن أمام مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، شيع الأهالي 15 من شهداء القسام قبل التوجه إلى صلاة الجنازة داخل مسجد الحاج موسى، وأرفقوا على كل نعش صورة للشهيد بزيّه العسكري.

“حتى آخر شبل سنقاوم”

وقالت والدة أحد شهداء القسام، وهي ترفع نعش ابنها الشهيد “الحمد لله الذي أكرمني بكل كبرياء، هذا فلذة كبدي، ليس أغلى من الوطن، فدى القدس وفدى كتائب عز الدين القسام”.

ووجّهت رسالة للمقاومة “المزيد من المقاومة، ونحن معكم حتى النصر”، كما توعدت الاحتلال قائلة “والله لو آخر يوم في أعمارنا، لآخر شبل من أشبالنا سيبقى يقاوم لآخر قطرة في دمه، والله لننتقم”.

وشيّعت القسام، الشهداء إلى مثواهم الأخير، وشارك في التشييع عدد كبير من الأهالي، مرددين هتافات “الموت ولا المذلة”.

ولم تتمكن فصائل المقاومة الفلسطينية طيلة العدوان الإسرائيلي الذي استمر 15 شهرًا من تشييع شهدائها ودفنهم بشكل لائق.

وأمس الخميس، أعلن الناطق باسم كتائب القسام، استشهاد قائد هيئة أركانها محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى، وغازي أبو طماعة قائر ركن الأسلحة والخدمات القتالية، ورائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، ورافع سلامة قائد لواء خان يونس.