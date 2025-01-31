تصريحات جديدة من ترامب بشأن استقبال مصر والأردن فلسطينيين من غزة

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن ثقته بأن الأردن ومصر ستقومان باستقبال فلسطينيين لاجئين من قطاع غزة، رغم رفضهما العلني لذلك.

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة، قال ترامب: “ستفعلان ذلك”، مضيفا “فعلنا الكثير من أجلهم وسيفعلون ما طلبناه”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أعلنت القاهرة وعمان رفضهما الكامل لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة وطالبتا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه ووطنه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد الأربعاء، رفض بلاده لأي خطط ترحيل أو تهجير قسري لسكان قطاع غزة، واصفًا ذلك بأنه “ظلم تاريخي لا يمكن المشاركة فيه”.

ترامب ردا على سؤال بشأن إمكانية قبول مصر والأردن للفلسطينيين من غزة: قدمنا لهما الكثير وعليهما فعل ذلك#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/mrD7i9wxcA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 30, 2025

كما شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفض بلاده أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن “حل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين”.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قال ترامب إن الولايات المتحدة ليست منخرطة في الأحداث الجارية هناك، مشيرًا إلى أن قرارا بشأن القوات الأمريكية سيتم اتخاذه قريبًا نظرًا للفوضى القائمة في البلاد.

كما تطرق ترامب إلى العجز التجاري الكبير مع كندا والمكسيك، مضيفًا أنه من المحتمل فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات النفط من هاتين الدولتين، حيث سيتم اتخاذ القرار على الأرجح الليلة لتدخل الرسوم حيز التنفيذ في الأول من فبراير.