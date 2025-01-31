شهيدان في جنين بعد كمين أوقع جنديا إسرائيليا وسط تصعيد واشتباكات بطولكرم (فيديو)

استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر مساء الخميس في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية، مع تواصل العدوان على المدينة والمخيم لليوم العاشر على التوالي، ما يرفع عدد الشهداء إلى 19 شهيدا، وعشرات الإصابات واعتقال العشرات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشهيدين هما الشابان (يزن حاتم عطية الحسن) من مخيم جنين، و(أمير أحمد عبد الرحمن أبو حسن) من بلدة اليامون غرب جنين.

تفجير المنازل وحرقها

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت منزلا في محيط مخيم جنين، وقالت إن النيران اندلعت بالمنزل، في بلدة اليامون غربي جنين جراء استهدافه بمسيّرة إسرائيلية.

وكانت المصادر قد أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون غربي جنين، مع استمرار حملتها العسكرية هناك.

مقتل جندي إسرائيلي

من جانبه أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، عن “تصفية مسلحين اثنين في مدينة جنين” ادعى أنهما نفّذا هجومًا أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباك، وقع الخميس.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن الجندي القتيل، ليئام حازي (20 عامًا) كان مقاتلًا وسقط خلال مواجهات مسلحة في مخيم جنين، ضمن عملية “السور الحديدي” التي ينفذها الجيش في المنطقة، بحسب ما ذكرت.

ترجمة قدس| قناة "كان" العبرية: 842 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا" قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023 pic.twitter.com/4Y81n4ZN3y — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 31, 2025

وتشير التفاصيل إلى أن الاشتباك اندلع بعد الساعة 11 صباحًا، عندما دخلت قوة عسكرية إلى المخيم “لإجراء عمليات تمشيط، حيث واجهت عنصرين مسلحين”.

وبحسب هيئة البث، أصيب 7 جنود -خلال المواجهة- أحدهم بجروح خطرة، وثلاثة بجروح متوسطة، والبقية بإصابات طفيفة، وبذلك ارتفع العدد المعلن لقتلى الجيش منذ بداية الحرب على غزة إلى 842 عسكريًا.

جانب من اقتحام آليات الاحتلال لبلدة قباطية جنوب جنين بعد تسلل قوات خاصة. pic.twitter.com/1exljmdOXN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 31, 2025

المقاومة تخوض مواجهة ضارية

من جانبها كشفت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنها تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وخاضت معها مواجهات ضارية، وألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأفراد.

وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين– إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع “كي جي 37” في جيب عسكري للاحتلال في محيط محور الحصان.

وأفادت سرايا القدس-كتيبة جنين، بأنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال داخل مخيم جنين وحققت إصابات مؤكدة، وقالت إنها فجرت “منزلا مفخخا بقوة مشاة صهيونية استدرجناها بعملية هندسية معقدة وأوقعناها بين قتيل وجريح”.

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ســرايا القدس-كتيـبة جنين: فجرنا عددا من العبوات الناسفة المعدة مسبقا في آليات الاحتلال في اليامون وحققنا إصابات — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 31, 2025

وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين، إن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية تمكنوا من تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقا “في آليات عسكرية للعدو محققين إصابات مباشرة”.

وأضافت في سلسلة البيانات “تمكن مقاتلونا في سرية اليامون من تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقا في آليات عسكرية للاحتلال وحققوا إصابات مؤكدة”.

وقالت كتائب شهداء الأقصى-الجناح العسكري لحركة فتح، إنها تمكنت وبالاشتراك مع كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) وسرايا القدس من “تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بآلية عسكرية صهيونية بالقرب من دوار الحصان في جنين محققين إصابات مباشرة”.

الاحتلال يحاصر منازل ويفجرها في طولكرم

وفي طولكرم، تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ومخيم طولكرم لليوم الخامس على التوالي، وحاصرت قوات الاحتلال منزلين وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا شرق المدينة، وطلبت عبر مكبرات الصوت من بداخل المنزل بتسليم نفسه، في الوقت الذي حاصرت فيه قوة خاصة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية، منزلا آخر في الحي الجنوبي بالمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 5 شبان عقب محاصرتها منزلين في المدينة، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

مصادر محلية: قوات الاحتلال اعتقلت الشبان أيمن مرعي ومجد حدايدة ومؤمن أبو تمام بعد محاصرة منزل في الحي الجنوبي بطولكرم فجر اليوم. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 31, 2025

ونشرت قوات الاحتلال دوريات المشاة بشكل كبير في مختلف أحياء مدينة طولكرم، وتحديدا الحي الغربي وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، مع استمرار الاستيلاء على المباني التجارية فيها، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وأماكن لقناصتها.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، والاستيلاء على المباني التجارية العالية المحيطة بهما، مع عرقلة عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية وإخضاعها للتفتيش والتحقيق الميداني.

وتقوم قوات الاحتلال بتفجير منازل داخل حارات مخيم طولكرم المحاصر، بعد إجبار سكانها على إخلائها تحت تهديد السلاح، فيما تسمع أصوات انفجارات في المخيم نتيجة أعمال التفجير، والإحراق.

عاجل | قوات الاحتـ ـلال تعتدي على سيارة إسعاف للهلال الأحمر وتمنع طاقمها من الوصول إلى مصاب بالرصاص على مدخل مخيم جنين — قناة فلسطين اليوم | عاجل (@PalTodayBRK) January 30, 2025

الأمم المتحدة “قلقة”

وفي الأمم المتحدة، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن عمليات القوات الإسرائيلية المستمرة، أدت إلى تهجير سكان مخيم جنين جميعهم تقريبا خلال الشهرين الماضيين.

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة “قلقون إزاء أعمال العنف في جنين وطولكرم وتأثيرها على حياة الناس”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مخيم جنين وطولكرم بالضفة الغربية تسببت في دمار البنى التحتية الأساسية.