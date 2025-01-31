حماس تنعى 16 من قادتها استشهدوا خلال “ملحمة” طوفان الأقصى

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، 16 من قادتها الذين استشهدوا خلال معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي مقدمتهم قيادات بارزة في الحركة، مؤكدة أنها ستواصل طريق المقاومة حتى التحرير.

وأكدت الحركة في بيان لها، أن هؤلاء القادة “نالوا كرامة الشهادة بعد سنوات من النضال والجهاد في سبيل تحرير فلسطين“، مشددة على أن “دماءهم لن تذهب سدى، وأن المقاومة ستستمر حتى التحرير الكامل”.

قائمة القادة الشهداء

وذكرت الحركة في بيانها، أسماء القادة الذين استشهدوا، وهم:

إسماعيل هنية (أبو العبد) ‎الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لحركة حماس.

يحيى السنوار (أبو إبراهيم) ‎الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس.

صالح العاروري (أبو محمد) ‎نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.

تيسير إبراهيم (أبو محمد) ‎رئيس مجلس القضاء الحركي الأعلى لحماس.

أسامة المزيني (أبو همام) ‎رئيس مجلس شورى حماس بقطاع غزة.

روحي مشتهى (أبو جمال) عضو المكتب السياسي لحماس.

سامح السراج (أبو فكري) عضو المكتب السياسي للحركة.

مروان عيسى (أبو البراء) عضو المكتب السياسي لحماس.

زكريا معمر (أبو أحمد) عضو المكتب السياسي للحركة.

جميلة الشنطي (أم عبد الله) ‎عضو المكتب السياسي لحماس.

جواد أبو شمالة (أبو كرم) عضو المكتب السياسي للحركة.

سامي عودة (أبو خليل) رئيس جهاز الأمن العام لحركة حماس بقطاع غزة.

محمد أبو عسكر (أبو خالد) عضو المكتب الإداري لحماس بقطاع غزة.

خالد النجار “أبو عبادة” عضو قيادة الضفة الغربية.

ياسين ربيع “أبو شهد” عضو قيادة الضفة الغربية.

فتح الله شريف “أبو الأمين” عضو قيادة الخارج، وقائد حماس في لبنان.

التأكيد على استمرار المقاومة

وفي بيانها، شددت الحركة على أن استشهاد هؤلاء القادة “لن يضعف المقاومة، بل سيكون دافعًا أقوى لمواصلة الكفاح المسلح حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية”.

وأكدت أن “دماء الشهداء ستكون نورًا يهتدي به المقاومون، وأن العهد باقٍ حتى تحقيق النصر وعودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس“.

وجددت (حماس) العهد على الاستمرار في المقاومة والجهاد، مؤكدة أن خيار المقاومة “هو الطريق الوحيد لتحقيق النصر والتحرير”، وختمت بيانها بتأكيد شعارها الثابت “وإنه لجهاد نصر أو استشهاد”.

ومساء أمس الخميس، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام، عن استشهاد القائد العام للكتائب ورئيس هيئة أركانها محمد الضيف ومجموعة من القادة البارزين وأعضاء المجلس العسكري العام.