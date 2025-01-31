حميدتي يتوعّد البرهان في أول ظهور علني منذ 4 أشهر (فيديو)

توعّد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) في خطاب مصوّر، اليوم الجمعة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقال إنه سيحاسبه.

وأشار قائد قوات الدعم السريع في أول ظهور علني منذ 4 أشهر، إلى أنهم سيلاحقون قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقال “سنلاحق البرهان ولن ندعه يفلت من الحساب”، دون تحديد كيفية ذلك.

وفي خطابه، اليوم توجّه حميدتي بحديثه إلى علي كرتي، وزير الخارجية السوداني في عهد الرئيس السابق عمر البشير بين عامي 2010 و2015، وقال “نحن عارفين مكانك”.

ويتهم علي كرتي من قبل الدعم السريع بأنه يقود المعارك ضدهم في الخرطوم وغيرها، وقال قائد قوات الدعم السريع في خطابه اليوم “السلطة نزعت من علي كرتي ولن تعود إليه”، على حد تعبيره.

وعن مجريات الأحداث في ولاية الجزيرة وسط السودان بعد دخول الجيش، قال قائد الدعم السريع، إن قتل الجنوبيين في الكنابي بولاية الجزيرة ليس بالأمر الجديد، بل هو أمر معتاد من الجيش السوداني، على حد قوله.

مواصلة القتال

ووجّه حميدتي، كلمة إلى منتسبيه داعيا لهم لعدم الالتفات إلى ما يعلنه الجيش من إعادة السيطرة على مناطق في الخرطوم، وقال “أدعو قواتنا للتفكير في خططنا للسيطرة وعدم التركيز في تقدم الجيش”.

وقال قائد الدعم السريع، في خطابه لمنتسبيه، إن هناك أماكن محددة يريد أن يتسلمها -لم يحددها-، وقال إن قادة الدعم السريع سيقومون بتوضيحها لهم في وقت لاحق.

كما قال حميدتي إنهم يريدون مواصلة القتال مع الجيش، وأضاف “نحن الناس ديل عاوزين معاهم طقّ نظيف” في إشارة إلى مواصلة القتال، ووجّه حديثه إلى البرهان في هذا الصدد.

وذكر قائد الدعم السريع، أنهم “حققوا انتصارات في أربع معارك من بينها معركة في أم درمان”، وأضاف “خضنا 4 معارك الليلة الماضية وانتصرنا فيها جميعا”.

تقدم الجيش في المحاور

ومنذ أشهر بدأ الجيش السوداني، هجوما واسعا على قوات الدعم السريع، بمحاور مختلفة، وبات في الأيام الأخيرة يحقق انتصارات متتالية وآخرها السيطرة على جسر حيوي في الخرطوم، يوم الأربعاء.

وأعلن الجيش إعادة السيطرة على وسط مدينة بحري شمالي الخرطوم، بما في ذلك جسر (المك نمر) الرابط بين العاصمة ومدينة بحري وذلك للمرة الأولى منذ 21 شهرا، ما يقربه أكثر نحو القصر الرئاسي القريب من الجسر.

ويخوض الجيش والدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.