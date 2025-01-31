خليل الحية يعلق على استشهاد محمد الضيف وقادة حماس (فيديو)

قال خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، إن “الشعب والمقاومة الباسلة أسقطا هيبة الاحتلال ككيان لا يُهزم، وأصبحت هزيمته ممكنة”.

وفي كلمة متلفزة له الجمعة، أكد الحية أن “حماس” استطاعت عبور المراحل القاسية والتحديات الصعبة، وكان القادة عند مسؤولياتهم.

وأضاف “فخورون بقادتنا الشهداء الذين قادوا المعركة بكل شموخ واقتدار”، لافتا إلى أنهم (القادة) لم يتركوا الراية لتسقط و”أذاقوا العدو الويل”.

وتابع الحية “قادتنا الشهداء أوفوا بالعهد وأسرانا يخرجون تباعا”. وفي هذا الصدد، قال “نرى اليوم الأسرى الأبطال يتم تحريرهم تباعا، وجنود الاحتلال ينسحبون من القطاع أذلة صاغرين تلاحقهم ضربات المقاومين، ومحاكم المناصرين لفلسطين وأهلها”.

وشدَّد الحية على أن معركة “طوفان الأقصى” كانت علامة فارقة بين الممكن والمستحيل، وأن “القائد محمد الضيف استطاع مع القادة الأوائل بناء جيش يضرب العدو بلا تردد”.

وتحدَّث الحية بشكل خاص عن الشهيد الضيف، قائد كتائب القسام، واصفا إياه بأنه “الأسد الهصور، والرجل الذي عشقه وهتفت له الملايين رغم عدم معرفة صورته”.

وأشار الحية إلى أن الضيف أمضى حياته مطاردا، واستطاع على مدار أكثر من 30 عاما قهر كل من حاول مطاردته.

وقال الحية “اسم الشهيد محمد الضيف كان يزلزل الاحتلال وقد قاومه على مدى 30 عاما”، كما أن “القائد الشهيد مروان عيسى كان يعمل دوما في صمت لكن أفعاله كانت مدوية”.

وتابع “استطاع الضيف مع إخوانه الأحياء منهم والشهداء الأوائل، ياسر النمروطي وعماد عقل وصلاح شحادة، بناء جيش تعجز عن فعله كثير من الجيوش حول العالم”.

كما أشاد الحية بدور القائد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، واصفا إياه بأنه “صاحب العلامة الفارقة في تاريخ حماس وشعبنا الفلسطيني، الذي تحوَّل إلى أيقونة لكل حر حول العالم يرفض الظلم والعدوان”.

وألمح الحية إلى أن قادة حماس كانوا في “طليعة الشهداء”، وأن الحركة تشارك الشعب الفلسطيني “التضحيات من أجل فلسطين حرة أبية”.

وأشار الحية إلى أن حركة حماس فقدت خبرات قادتها الذين استشهدوا في المعركة، لكنهم تركوا جيلا واعيا قادرا على إكمال المسيرة.

وفي وقت سابق اليوم، نعت حركة حماس 16 من قادتها الذين استشهدوا خلال معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي مقدمتهم قادة بارزون في المكتب السياسي للحركة.

وذكرت الحركة في بيانها أسماء القادة الذين استشهدوا، وهم: