“رجل فلسطين الأول”.. أهالي غزة ينعون قائد القسام محمد الضيف (فيديو)

عبّر المواطنون في قطاع غزة للجزيرة مباشر عن حزنهم العميق وصدمتهم بعد إعلان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام-الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء أمس الخميس، خبر استشهاد محمد الضيف، قائد هيئة أركان الكتائب.

“رجل فلسطين الأول”

ونعى أحد المواطنين في القطاع محمد الضيف قائلًا “خبر حزين ومؤلم، فهو رجل فلسطين الأول وقائد أركان المقاومة في كل فلسطين. رحمة الله عليه وتقبله في الفردوس الأعلى، المقاومة فكرة والفكرة لا تموت. فلسطين ولّادة، وستنجب أمثال الضيف كثيرًا”.

وقالت مواطنة بحرقة كبيرة “شعورنا لما سمعنا خبر استشهاد الضيف كان صاعقة، استشهاد أولادي الثلاثة ولا شيء بجانب استشهاده، كان الروح والسند المقاوم، كنا نأمل أن يدخل معنا الأقصى للصلاة بعد تحريرها، والحمد لله ربنا اصطفاه”.

“الأجيال الجديدة ستحمل الراية”

وأشار مسن فلسطيني إلى أن خبر استشهاد الضيف لا يُعد خسارة فقط لقطاع غزة بل لكافة الدول العربية، معربًا عن شعوره بالحزن العميق فور تلقيه نبأ استشهاده.

وعبّر مواطنون آخرون عن ألمهم وحزنهم العميق لفقدان قائدهم محمد الضيف، مؤكدين أن فكرة المقاومة ستظل حيّة وأن الأجيال الجديدة ستحمل الراية من بعده، وقال أحدهم “سيأتي بعده أجيال تخلف أمثاله”.