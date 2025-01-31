“رجل من زمن الصحابة”.. والدة زوجة الضيف تنعاه بكلمات مؤثرة بعد إعلان استشهاده (فيديو)

نعت والدة زوجة الشهيد محمد الضيف، قائد كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صهرها بكلمات يملؤها الحزن والأسى، مستشهدة بالآية الكريمة: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا}.

وفي كلمات مؤثرة، وصفت والدة زوجة “أبو خالد” الضيف علاقتها به، مؤكدة أنه كان يعاملها كأمّه تمامًا، رغم أنها والدة زوجته، وقالت بأسى “كان يبرّني كما يبرّ أمه، لم أشعر يومًا أنه مجرد صهر، بل كان ابني بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

وتطرقت إلى فقدان ابنتها في وقت سابق، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع استشهاد الضيف قبلها، لكنها استدركت “الله قدّر أن تستشهد ابنتي ويبقى هو، لكن حتى بعد فقدانها، لم يحرمني من أحفادي. احتضنتهم وربّيتهم، وسأبقى معهم إلى أن ألقى الله”.

“رجل من زمن الصحابة”

وفي وصف مؤثر لشخصية محمد الضيف، عبّرت عن إعجابها الكبير بصفاته القيادية والإنسانية، قائلة “والله لن أرى في حياتي رجلًا مثله، كان نعم الرجل، نعم الابن، نعم القائد، كأنه رجل من زمن الصحابة”.

وختمت حديثها بتأكيدها لاستثنائية شخصيته قائلة “والله لن أرى في حياتي رجلا مثله، ولو عشت ألف مرة”.

وعلى مدى أكثر من 30 عامًا، ظل محمد الضيف أحد أبرز القادة الفلسطينيين المطلوبين لإسرائيل، على خلفية نشاطه العسكري وقيادته العديد من العمليات ضد جيشها، وتأسيس المجموعات الفلسطينية المقاتلة وتنظيمها وتدريبها، فضلًا عن تصنيع السلاح والصواريخ.