رسائل من زكريا الزبيدي “بطل نفق الحرية” بعد تحريره في صفقة التبادل (فيديو)

طالب الأسير المحرر زكريا الزبيدي بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق سراحه في الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة التبادل.

والخميس، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 110 أسرى فلسطينيين بينهم 66 من الضفة الغربية ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل مع حركة حماس، المتضمنة في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ومقابل هذه الدفعة من الأسرى الفلسطينيين، أطلقت فصائل المقاومة في غزة سراح 3 إسرائيليين كانوا أسرى في القطاع، هم الأسيرتان ‏آغام بيرغر وأربيل يهود، والأسير جادي موشي موزسس.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، قال الزبيدي، وهو أحد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي في عام 2021 “الحمد لله اليوم ربنا أكرمنا بالحرية، وأتمنى الرحمة لكل الشهداء في غزة والضفة، والشفاء للجرحى، وعودة كل المهجَّرين آمنين لبيوتهم”.

وأضاف “ما نبحث عنه اليوم هو البيت الآمن للشعب الفلسطيني، ويجب أن يقف المجتمع الدولي العاجز بجانب فلسطين بعد هذه التضحيات، وأن يحصل الشعب على حريته ودولته المستقلة وعاصمتها القدس“.

وعن سبب هروبه من سجن جلبوع الإسرائيلي من النفق الذي أُطلق عليه اسم “نفق الحرية”، قال الزبيدي “سبب وجودنا في السجن كان من أجل الحرية، وخروجي من تحت الأرض كان للبحث عن الحرية. والشعب الفلسطيني كله يبحث عن حريته، وآن الأوان أن يحصل عليها”.

ووجَّه الزبيدي التحية لأهل غزة، مناشدًا ضرورة إعمار القطاع وإعادة النازحين إلى بيوتهم الآمنة.

واعتقل جيش الاحتلال الزبيدي عام 2019، ووصفه مسؤول كبير بالمخابرات الإسرائيلية بأنه “قط الشوارع الذي وقع أخيرا في المصيدة”.

ونجح الزبيدي في الهروب من زنزانته عبر نفق مع 5 من رفاقه في الأسر من سجن جلبوع الإسرائيلي في 6 سبتمبر/أيلول 2021، في عملية وصفها مراقبون بأنها “أسطورية”، ثم أعيد اعتقاله بعد ذلك بأيام.