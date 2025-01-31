لبنان.. شهيدان وجرحى بغارات إسرائيلية على البقاع (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخصين وإصابة آخرين، اليوم الجمعة، في غارة إسرائيلية على شرق لبنان.

بدوره، أكد الدفاع المدني اللبناني، استشهاد اثنين وإصابة 9 في غارات إسرائيلية على منطقة البقاع.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الاحتلال شن غارتين على منطقة وادي خالد، فجر الجمعة، استهدفت الغارة الأولى شاحنة محمّلة بطاريات وخردة في منطقة الواويات، والأخرى استهدفت معبر “جب الورد” في خراج بلدة حنيدر.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي توجيه ضربات إلى أهداف تابعة لـ(حزب الله) في وادي البقاع، قائلًا إن هذه الأهداف احتوت على بنية تحتية تحت الأرض تستخدم لتصنيع الأسلحة.

وأكد جيش الاحتلال مواصلة وجوده في جنوب لبنان بدعوى مواجهة “أي تهديد لإسرائيل”.

وعلى الرغم من سريان وقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تشنّ غارات على لبنان، وأصيب 24 شخصًا بجروح جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا منطقة النبطية في جنوب لبنان، الثلاثاء، وفق وزارة الصحة.

اتفاق وقف إطلاق نار

وينصّ الاتفاق على مهلة 60 يوما لإنجاز خطوات عدة منها انسحاب إسرائيل من المناطق الحدودية في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) فيها، كما يتوجب على (حزب الله) سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع الى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالي 30 كيلو مترا من الحدود، وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية في الجنوب.

وبموجب الاتفاق الذي تشرف على تنفيذه لجنة تضم الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل ولبنان و(اليونيفيل)، كان أمام إسرائيل حتى 26 يناير/كانون الثاني لتسحب قواتها، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق “بشكل كامل”. في المقابل، اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بـ”المماطلة” في تنفيذ ما تعهدت به بموجب الاتفاق.

وأعلنت واشنطن، الأحد الماضي، أن الاتفاق سيبقى “ساري المفعول حتى 18 فبراير/شباط 2025″، ما يعني تمديد مهلة استكمال الانسحاب والبنود الأخرى.