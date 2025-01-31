مصريون يتظاهرون أمام معبر رفح رفضا لتهجير فلسطينيين من غزة (فيديو)

شارك مئات المصريين، اليوم الجمعة، في مظاهرة على مقربة من حدود مصر مع قطاع غزة احتجاجا على خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقضي بنقل فلسطينيين من القطاع إلى مصر والأردن.

وأظهرت مقاطع مصورة، حصلت عليها الجزيرة مباشر، لقطات تُظهر مئات المحتجين وهم يلوّحون بأعلام مصرية وفلسطينية بالقرب من معبر رفح الحدودي، وهي منطقة عسكرية تخضع لحراسة مشددة لا يمكن الوصول إليها إلا بموافقة رسمية.

وفجر اليوم الجمعة، انطلقت وفود شعبية وسياسية من العاصمة المصرية القاهرة إلى معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة رفضا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأظهرت المقاطع المصورة انطلاق أعداد كبيرة باتجاه معبر رفح، حاملين شعارات منها “لا لتهجير الشعب الفلسطيني” و”لا لتصفية القضية الفلسطينية”، إضافة إلى علم مصر.

والأسبوع الماضي، اقترح ترامب خطة تطالب الأردن ومصر باستقبال فلسطينيين من سكان غزة التي دمرتها الحرب.

ورفضت الدولتان بشدة المقترح، لكن ترامب أصر مجددا، أمس الخميس، قائلا “نحن نفعل الكثير من أجلهم، وسوف يفعلون ذلك”.

والأربعاء، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن “ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”.

وحذر السيسي مرارا من أن مثل هذه الخطوة “خط أحمر”، ومن شأنها أن تهدد الأمن القومي المصري.

وبشأن الخطة المقترحة من ترامب، قال السيسي “الشعب المصري لو أنا طلبت منه هذا الأمر سيخرج كله في الشارع ليقول لي: لا، لا تشارك في ظلم”.

ومصر حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وهي الدولة الوحيدة إلى جانب إسرائيل التي حصلت على إعفاء من تجميد ترامب المساعدات الخارجية الذي فرضه الأسبوع الماضي.