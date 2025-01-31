مظاهرة أمام الجانب المصري من معبر رفح رفضا لتهجير فلسطينيي غزة (شاهد)

انطلقت فجر اليوم الجمعة، مظاهرة أمام معبر رفح من الجانب المصري، رفضًا لتهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.

وحسب صحيفة (الأهرام) الحكومية، فقد نظم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، سفر وفد إلى معبر رفح للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات التهجير القسري.

وطالب زهران، القوى الشعبية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية بالمشاركة في الوقفة التضامنية.

احتجاجا على مخططات التهجير

وأوضح زهران، في تصريحات نقلتها “الأهرام”، أنه سوف يتم الإعلان من رفح، الاحتجاج على “المخططات الظالمة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها”.

وأكد أن الجميع سيشارك تحت شعار واحد ولهدف واحد، وهو التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا التحرّك يمثّل الشعب المصري بكل أطيافه، وأنه لن يتم رفع أعلام ولا شعارات سوى علميّ مصر وفلسطين، ولافتات تأييد للشعب الفلسطيني ورفض التهجير.

وأكدت مصر رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن نقل فلسطينيين من سكان قطاع غزة إليها، ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذلك بأنه “ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه”.