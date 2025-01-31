معبر رفح يستأنف خروج الجرحى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أول فوج من المرضى والجرحى سيغادر قطاع غزة عبر معبر رفح البري غدًا السبت، في إطار الجهود لتأمين العلاج الطبي لهم خارج القطاع.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها بموقع فيسبوك، أنها ستقوم بالتواصل هاتفيًّا مع المرضى والمرافقين لترتيب إجراءات السفر، وفقًا للقوائم المعتمدة من الجهات المختصة. كما أكدت أنه سيتم تجهيز حافلات لنقل المرضى نحو المعبر، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، أعلن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بدء استقبال المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار “نجاح السياسة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وتخفيف معاناة الجرحى”.

وأشار المحافظ، في تصريح له عبر منصة إكس، إلى أنه كان قد صرَّح قبل أيام بقرب فتح المعبر، واليوم الجمعة تم الإعلان رسميًّا عن تشغيله لاستقبال المصابين من قطاع غزة.

وأضاف أن مصر تواصل جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين، موجهًا الشكر لكل الجهات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في الاتحاد الأوروبي أن معبر رفح سيُفتح ظهر اليوم، ومن المتوقع أن يغادر 50 فلسطينيًّا لتلقي العلاج.

ويمثل إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر الخطوة الكبيرة التالية في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.