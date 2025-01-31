“هوية”.. مشروع يدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة بالوثائق والصور (فيديو)

أُسّس مشروع “هوية” عام 2008، وهو حسب القائمين عليه مشروع وطني يسعى للحفاظ على جذور العائلات الفلسطينية، إذ يحمل على عاتقه الحفاظ على حق الإنسان الفلسطيني في العودة وفي أرضه المحتلة، سواء الذين بقوا داخل الوطن أو الذين يقبعون في الشتات منذ عشرات السنين.

وقال مسؤول مشروع “هوية” في الأردن ماجد الجمل إن المشروع يدعم الفلسطيني حيثما كان، ليطالب بحقه مدعوما بالوثائق والصور والروايات التاريخية الصحيحة، لذلك حرصنا على الاهتمام بتوثيق تاريخ وحاضر كل عائلة فلسطينية.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، أوضح الجمل أن “فكرة المشروع بدأت بعد قيام لاجئ فلسطيني في لبنان بعمل شجرة لعائلته، وقام بتعميمها على بقية العائلات، لتتحول بعدها إلى فكرة عامة، بتأسيس شجرة عائلة كبيرة لجميع اللاجئين”.

وأفاد بأن المشروع يهدف إلى “توثيق كل ما يمكن توثيقه مثل شجرة العائلة، تاريخها وشهادتها على النكبة، والوثائق من أوراق ثبوتية إلى كواشين الأرض، إضافة إلى صور العائلة، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة لوضع ما يتم جمعه بين يدي الجيل الجديد كي يكون مادة تدعمه في المطالبة بحقه في قريته أو مدينته”.

وبيَّن الجمل أن “المشروع نجح في بناء وجمع 38 ألف شجرة عائلة لعائلات فلسطينية تم تهجيرها”.

ويسعى مشروع هوية لأن يكون مصدرا أساسيا للمعلومات عن كل ما يتعلق بالعائلات الفلسطينية، ويسخّر إمكانياته لدعم القضية الفلسطينية.

كم عدد اللاجئين الفلسطينيين؟

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والشتات تجاوز 6 ملايين.

ومن بين إجمالي اللاجئين نحو 2.5 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي 42% منهم (15% في الضفة الغربية و27% في قطاع غزة)، وفق الجهاز.

وبلغت نسبة اللاجئين في الضفة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة نحو 42.2% من إجمالي الفلسطينيين المقيمين في 2017.

و26.3% من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في غزة 66.1%، حسب الجهاز المركزي للإحصاء.