أول طائرة مساعدات مصرية لسوريا تصل إلى دمشق (صور)

‏وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، أول طائرة مساعدات مصرية منذ سقوط نظام الأسد.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر فيسبوك، إن الطائرة تحمل 15 طنا من “المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الأحمر المصري إلى الهلال الأحمر العربي السوري”.

وذكر البيان أن المساعدات تأتي “في إطار الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق وتأكيدا على الوقوف بجانبه، في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين”.

وأضاف أن الخطوة “تأتي استكمالا لدور مصر الداعم للشعب السوري الشقيق على مدار السنوات الماضية”، مشيرا إلى “استضافة أعداد كبيرة من أبناء الشعب السوري الشقيق في مصر وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم”.

وقبل أيام، تلقى وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، الذي أكد “وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة”.

من جهة أخرى، وصلت إلى مطار العاصمة السورية دمشق طائرة تحمل مساعدات إنسانية قادمة من مطار مدينة مصراتة الليبية تضامنا مع الشعب السوري.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الطائرة تحمل مساعدات ومواد غذائية وطبية واحتياجات أساسية.

وذكر أن المساعدات هي نتيجة جهود تطوعية من الأهالي والمجلس البلدي لمدينة مصراتة، بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

ووصلت طائرات عدة من دول عربية تحمل مساعدات إلى العاصمة السورية دمشق خلال الأيام الماضية.