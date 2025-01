تضم طائرات هجومية وقذائف مدفعية ورؤوسا حربية.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة لإسرائيل

أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، “الكونغرس” بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها 8 مليارات دولار -مع مواصلة واشنطن دعم حليفتها- التي أودت حربها على قطاع غزة بحياة عشرات الآلاف.

وقال مسؤول أمريكي، أمس الجمعة، إن إدارة بايدن أخطرت “الكونغرس” بالصفقة المحتملة لإسرائيل، وتشمل مجموعة متنوعة من الأسلحة القتالية والهجومية.

وذكر تقرير نشره موقع “أكسيوس” الإخباري أن الصفقة تشمل ذخائر طائرات مقاتلة وطائرات “هليكوبتر” هجومية وقذائف مدفعية، وأيضًا قنابل صغيرة القُطر ورؤوسًا حربية، وقال إنها تحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ.

وكشف موقع (واللا) الإسرائيلي، اليوم السبت، موافقة إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، على صفقة الأسلحة الضخمة لإسرائيل، ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين لم يسمهما أن، وزارة الخارجية الأمريكية، أبلغت “الكونغرس” بشكل غير رسمي، بصفقة أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار مع إسرائيل.

ونقلت عن المصادر تأكيدها، أن الصفقة تشمل ذخيرة للطائرات المقاتلة وطائرات “هليكوبتر” الهجومية، وقذائف المدفعية.

ولم تعلّق وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

ويطالب محتجون منذ أشهر بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، لكن السياسة الأمريكية ظلت دون تغيير إلى حد كبير، ففي أغسطس/آب، وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 20 مليار دولار إلى إسرائيل.

