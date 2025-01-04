حزب الله يحذر من نفاد صبر المقاومة إزاء الخروق الإسرائيلية (فيديو)

حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم السبت، من أن صبر المقاومة قد ينفد قبل نهاية مهلة اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال قاسم إن “قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم، وكيف تقاوم، وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه”.

وكان الأمين العام لحزب الله يتحدث بمناسبة ذكرى مقتل قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية على العاصمة العراقية بغداد عام 2020.

وأضاف قاسم “لا يوجد جدول زمني يحدد عمل المقاومة، وصبرنا مرتبط بالتوقيت المناسب لمواجهة العدو. قد ينفد صبرنا قبل الـ60 يومًا أو بعد ذلك”.

وأوضح الأمين العام لحزب الله أن اتفاق وقف إطلاق النار معني بجنوب نهر الليطاني “حصرًا”، مؤكدًا أن “الدولة هي المسؤولة مع الرعاة لتكف يد إسرائيل وتنفذ الاتفاق”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وينص الاتفاق على انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريجيًّا إلى جنوب الخط الأزرق في غضون 60 يومًا، بينما تنتشر قوات الجيش والأمن اللبنانية في جنوب البلاد خلال المدة نفسها.