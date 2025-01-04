دمشق.. مشاهد جوية لحي العسالي تكشف ما فعلته به “الفرقة الرابعة” التابعة لنظام الأسد (فيديو)

تجوّلت الجزيرة مباشر، في مناطق حي العسالي بالعاصمة السورية دمشق، وأجرت مقابلات مع عدد من سكان الحي الذي تحدثوا عن حجم الدمار الذي شهدته المنطقة.

وكشف الأهالي كيف أن النظام لم يراعِ حتى حرمات المساجد وقام بتدميرها، وكيف أن أعضاء الفرقة الرابعة التابعة لنظام بشار الأسد، قامت بكل هذه “الوحشية والهمجية”، وفق أحد شهود العيان.

وأمام حجم التدمير والتخريب الذي تعرض له الحي، وما قام به النظام من محو كل شيء، أصبحت هناك صعوبة حقيقية في التعرف إلى المنازل، في الحي الذي تصل مساحته نحو 5 كيلو مترات، وعدد سكانه بين 40 و50 ألف نسمة.

موقع حي العسالي

العسالي هو أحد الأحياء الشعبية في منطقة القدم في مدينة دمشق، يقع أقصى جنوب العاصمة دمشق، وهو ملاصق لحي الحجر الأسود ومخيم اليرموك ومنطقة السبينة في ريف دمشق.

وينحدر غالبية سكان الحي من محافظات درعا والقنيطرة، ومن أهم معالمه: سوق الخضار، مجمع سادكوب، مجمع القدم الصناعي.

وظلت المنطقة بعيدة عن الأعمال العسكرية حتى عام 2012، بعدها تعرض الحي لدمار كبير بمنازل وممتلكات المدنيين جراء المعارك العنيفة بين قوات الحكومة والمجموعات المسلحة المعارضة.