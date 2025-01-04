سوريا.. ضبط مستودع ذخيرة في حمص خلال حملة تمشيط واسعة وسط البلاد (شاهد)

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت، بأن وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، تواصل حملة تمشيط واسعة في مدينة حمص وريفها في وسط البلاد، بهدف البحث عن فلول ميليشيات الأسد.

وخلال العملية، تمكنت إدارة الأمن العام من ضبط مستودع ذخيرة في حي الزهراء بمدينة حمص.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وملاحقة العناصر المتبقية من الميليشيات التي تهدد سلامة المدنيين.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن محتويات المستودع، فيما تستمر العمليات الأمنية في مختلف الأحياء والمناطق المحيطة بالمدينة.

بالصور | إدارة الأمن العام تصادر مستودعاً للذخيرة بحي الزهراء في مدينة حمص أثناء حملة تمشيط أحياء المدينة بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد.#سانا pic.twitter.com/Ls73jjtSdc — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 4, 2025

القبض على مسؤول “كاميرات” المراقبة بسجن صيدنايا

وضمن الحملة ذاتها في حمص وأحيائها، ألقت قوات الأمن السوري، مساء الجمعة، القبض على أحد مسؤولي “كاميرات” المراقبة في سجن صيدنايا سيء السمعة، وقائد ميداني شارك بالعديد من المجازر بحق الشعب.

والخميس، بدأ الأمن السوري حملة تمشيط أمنية في محافظة حمص، تستهدف “مجرمي حرب ومتورطين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية”، وفق ما أوردته “سانا” عن وزارة الداخلية.

وصباح الجمعة، أعلنت قوات الأمن السورية توسيع عملياتها، لتشمل أحياء أخرى بمدينة حمص.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.