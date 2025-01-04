في عملية مشتركة.. المقاومة تفجّر منزلا تحصن به جنود الاحتلال شرق جباليا (شاهد)

بثت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد لتفجير منزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السكة شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضحت السرايا أن العملية نُفّذت بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي، في إطار التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وتأتي العملية ضمن سلسلة من الاشتباكات المستمرة في المنطقة، التي تهدف فيها الفصائل الفلسطينية إلى إيقاع الخسائر في صفوف قوات الاحتلال وتعزيز صمود المقاومة في وجه التصعيد.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إلى أنه منذ بدء عملية الاجتياح البري الأخير لشمالي القطاع في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قُتل 38 ضابطا وجنديا إسرائيليا.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 27 أكتوبر 2023 قُتل 821 ضابطا وجنديا إسرائيليا بينهم 389 منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر من العام ذاته، بينما بلغ إجمالي المصابين 5521 ضابطا وجنديا، ضمنهم 2494 منذ اجتياح القطاع، وفقا لبيانات محدثة للجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي.