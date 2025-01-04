سياسة|لبنان

تقرير: نية إسرائيلية للبقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الاتفاق

بزعم أن الجيش اللبناني لا يفي بشروط الاتفاق

جنود إسرائيليون قرب فوهة دبابة أثناء وقف إطلاق النار- 3 ديسمبر 2024. (رويترز)
4/1/2025-|آخر تحديث: 4/1/202505:23 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تبلغ إسرائيل الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب من جنوب لبنان في نهاية مدة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وبدأ في فجر يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سريان اتفاق لوقف إطلاق النار -برعاية أمريكية فرنسية- بين إسرائيل و(حزب الله)، أنهى 14 شهرا من معارك هي الأعنف منذ حرب يوليو/تموز 2006.

إسرائيل فشلت في السيطرة على أي نقطة في جنوب لبنان
إسرائيل فشلت في السيطرة على أي نقطة في جنوب لبنان (رويترز)

“حزب الله يعيد تنظيم صفوفه”

وذكرت قناة (كان) التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن الخطوة الإسرائيلية ستأتي بدعوى أن “الجيش اللبناني لا يفي بشروط الاتفاق وأن حزب الله يحاول إعادة تنظيم صفوفه في المنطقة”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقالت القناة “بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المفترض أن ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة، لكنه يفعل ذلك بوتيرة بطيئة للغاية”، بحسب وصفها.

وأضافت قائلة “إضافة إلى ذلك، لا يهاجم الجيش اللبناني أهداف حزب الله التي نقلتها إسرائيل إليه من خلال آلية تم وضعها لهذا الغرض”، بحسب ما ادعت.

ومن المتوقع أيضًا أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم، وفق القناة الإسرائيلية.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب اللبناني بشأن تصريحات القناة الإسرائيلية حتى الساعة 07:25 بتوقيت “غرينتش”.

مع بدء وقف إطلاق النار المدنيون اللبنانيون يعودون للجنوب (رويترز)

بنود وقف إطلاق النار

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، الذي ستعمل واشنطن وباريس على ضمان تنفيذه، انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (الفاصل بين الحدود) خلال 60 يوما.

كما تتضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، انتشار الجيش والأمن اللبناني على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وسيكون الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ولا تلغي هذه الالتزامات حق إسرائيل أو لبنان الأصيل في الدفاع عن النفس.

ووفق بيانات رسمية لبنانية، تم تسجيل 353 خرقا من قبل القوات الإسرائيلية منذ توقيع الاتفاق، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 38 آخرين.

المصدر : هيئة البث الإسرائيلي

إعلان