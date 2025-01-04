تقرير: نية إسرائيلية للبقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الاتفاق

قالت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تبلغ إسرائيل الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب من جنوب لبنان في نهاية مدة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وبدأ في فجر يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سريان اتفاق لوقف إطلاق النار -برعاية أمريكية فرنسية- بين إسرائيل و(حزب الله)، أنهى 14 شهرا من معارك هي الأعنف منذ حرب يوليو/تموز 2006.

“حزب الله يعيد تنظيم صفوفه”

وذكرت قناة (كان) التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن الخطوة الإسرائيلية ستأتي بدعوى أن “الجيش اللبناني لا يفي بشروط الاتفاق وأن حزب الله يحاول إعادة تنظيم صفوفه في المنطقة”.

في سياق خروقات العدو الإسرائيلي المتمادية لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على سيادة لبنان ومواطنيه، توغلت قوات معادية بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٤ في منطقتَي القنطرة والطيبة – مرجعيون، وأقدمت على حرق عدد من المنازل. وقد توجهت دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في… pic.twitter.com/dS1juYnqKe — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 28, 2024

وقالت القناة “بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المفترض أن ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة، لكنه يفعل ذلك بوتيرة بطيئة للغاية”، بحسب وصفها.

وأضافت قائلة “إضافة إلى ذلك، لا يهاجم الجيش اللبناني أهداف حزب الله التي نقلتها إسرائيل إليه من خلال آلية تم وضعها لهذا الغرض”، بحسب ما ادعت.

ومن المتوقع أيضًا أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم، وفق القناة الإسرائيلية.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب اللبناني بشأن تصريحات القناة الإسرائيلية حتى الساعة 07:25 بتوقيت “غرينتش”.

بنود وقف إطلاق النار

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، الذي ستعمل واشنطن وباريس على ضمان تنفيذه، انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (الفاصل بين الحدود) خلال 60 يوما.

كما تتضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، انتشار الجيش والأمن اللبناني على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

تمركزت وحدات الجيش حول بلدة شمع – صور بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل ضمن إطار تعزيز الانتشار في المنطقة، وبدأت الدخول إليها بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار… pic.twitter.com/Fbz38Yv0kw — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 31, 2024

وسيكون الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ولا تلغي هذه الالتزامات حق إسرائيل أو لبنان الأصيل في الدفاع عن النفس.

ووفق بيانات رسمية لبنانية، تم تسجيل 353 خرقا من قبل القوات الإسرائيلية منذ توقيع الاتفاق، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 38 آخرين.