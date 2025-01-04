مجزرة جديدة تستهدف حرّاس مساعدات غزة.. قصف سيارة تأمين في شارع صلاح الدين (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، فجر اليوم السبت، سيارة كانت تُقلّ عناصر تأمين المساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأسفر الاستهداف عن استشهاد 5 وإصابة آخرين، في وقت يواصل فيه الاحتلال شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع، مستهدفًا تجمعات مدنية ومرافق حيوية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قال في وقت سابق، إن إسرائيل تقتل عناصر تأمين المساعدات الإنسانية الواصلة إلى القطاع، وتوفر رعاية كاملة لسرقتها، وذلك من أجل تجويع المدنيين.

وأوضح المكتب الحكومي أن إسرائيل قتلت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يزيد على 728 شخصًا من عناصر وشرطة تأمين المساعدات.

ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة عسكرية متصاعدة، مما يفاقم معاناة السكان ويعرقل جهود الإغاثة الإنسانية في القطاع المحاصر.