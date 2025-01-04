سياسة|سوريا

سوريا تعلن موعد استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق

بعد نحو شهر من الإطاحة بنظام الأسد

مطار دمشق يستأنف تسيير الرحلات الدولية في 7 يناير (رويترز)
4/1/2025-|آخر تحديث: 4/1/202504:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت السلطات السورية، اليوم السبت، أن مطار دمشق الدولي -وهو الأكبر في البلاد-، سيستأنف ابتداء من يوم الثلاثاء تسيير الرحلات الدولية من العاصمة وإليها، التي توقفت عقب الإطاحة برئيس النظام السابق بشار الأسد، الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي، قوله “نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ السابع من يناير”، بعد نحو شهر من سقوط نظام الأسد.

صورة تظهر مدخل مطار دمشق الدولي في 31 ديسمبر 2024 (الفرنسية)

إعادة تأهيل المطارات

وأضاف رئيس هيئة الطيران المدني “نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

يذكر أنه تم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتوقفت الرحلات جميعها على خلفية العمليات العسكرية التي سبقت سقوط نظام الأسد.

وأعلنت إدارة مطار دمشق في 23 من الشهر الماضي تعليق الرحلات الجوية، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

يطال القصف مرارا مطاري دمشق وحلب، ما يلحق أضرارا بهما تخرجهما أحياناً عن الخدمة
السلطات الجديدة في سوريا ستعمل على تأهيل مطار حلب (رويترز)

طائرات المساعدات

وكان المطار قد استقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو أخرى تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

وأعلنت الخطوط القطرية، أمس الخميس، أنها ستستأنف ابتداء من السابع من يناير، رحلاتها إلى دمشق التي توقفت عقب اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من 13 عاما.

وقالت الناقلة الوطنية لدولة قطر في بيان إنها “ستشغل ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دمشق ابتداءً من 7 يناير 2025”.

وأقلعت في 18 ديسمبر/كانون الأول، طائرة من مطار دمشق إلى حلب (شمال) في رحلة كانت الأولى منذ سقوط الأسد في الثامن من الشهر ذاته إثر هجوم مباغت لفصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام التي تتولى السلطة حاليا.

المصدر : وكالات

إعلان