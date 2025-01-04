سوريا تعلن موعد استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق

بعد نحو شهر من الإطاحة بنظام الأسد

أعلنت السلطات السورية، اليوم السبت، أن مطار دمشق الدولي -وهو الأكبر في البلاد-، سيستأنف ابتداء من يوم الثلاثاء تسيير الرحلات الدولية من العاصمة وإليها، التي توقفت عقب الإطاحة برئيس النظام السابق بشار الأسد، الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي، قوله “نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ السابع من يناير”، بعد نحو شهر من سقوط نظام الأسد.

إعادة تأهيل المطارات

وأضاف رئيس هيئة الطيران المدني “نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم”.

يذكر أنه تم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتوقفت الرحلات جميعها على خلفية العمليات العسكرية التي سبقت سقوط نظام الأسد.

وأعلنت إدارة مطار دمشق في 23 من الشهر الماضي تعليق الرحلات الجوية، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

طائرات المساعدات

وكان المطار قد استقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو أخرى تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

وأعلنت الخطوط القطرية، أمس الخميس، أنها ستستأنف ابتداء من السابع من يناير، رحلاتها إلى دمشق التي توقفت عقب اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من 13 عاما.

وقالت الناقلة الوطنية لدولة قطر في بيان إنها “ستشغل ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دمشق ابتداءً من 7 يناير 2025”.

وأقلعت في 18 ديسمبر/كانون الأول، طائرة من مطار دمشق إلى حلب (شمال) في رحلة كانت الأولى منذ سقوط الأسد في الثامن من الشهر ذاته إثر هجوم مباغت لفصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام التي تتولى السلطة حاليا.