نائب وزير خارجية أذربيجان: إشارات إيجابية من إدارة سوريا الجديدة وهذه خطواتنا المقبلة تجاهها (شاهد)

صرّح نائب وزير خارجية أذربيجان، يالتشين رفيعيف، أن بلاده تخطط لإعادة افتتاح سفارتها في دمشق بعد 12 عامًا من إغلاقها.

وأوضح، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن هذه الخطوة تعكس دعم أذربيجان للإدارة السورية الجديدة وسعيها للإسهام في إعادة بناء الدولة السورية.

وخلال زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقائه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، شدد رفيعيف على أهمية فتح فصل جديد في العلاقات بين أذربيجان وسوريا وإعادة إطلاق التمثيل الدبلوماسي لتعزيز التعاون الثنائي.

دعم إعادة الإعمار

وأشار رفيعيف إلى إرسال أذربيجان مساعدات إنسانية بوزن 200 طن إلى إدلب، مع تأكيد نية بلاده دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

وأوضح رفيعيف أن التنسيق مع تركيا، باعتبارها دولة حليفة، سيكون عنصرًا أساسيًا في إعادة بناء العلاقات مع سوريا وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ولفت رفيعيف إلى أن أذربيجان تمتلك خبرة واسعة في إعادة إعمار المناطق التي عانت من النزاعات، وأنها مستعدة لمشاركة هذه الخبرة مع سوريا، وأضاف أن أذربيجان تسعى إلى دعم الإدارة السورية الجديدة لتخفيف معاناة الشعب السوري وإعادة بناء البنية التحتية التي دمّرها النظام السابق.

العقوبات الدولية

وأوضح نائب وزير الخارجية، أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السابق تشكّل عقبة أمام جهود إعادة الإعمار، مشيرًا إلى ضرورة رفعها لدعم سوريا في المرحلة الانتقالية.

وأضاف أن الإدارة السورية الجديدة أبدت إشارات إيجابية للمجتمع الدولي، بما في ذلك نيّتها عقد مؤتمر وطني جامع يضم أطياف الشعب السوري جميعه.

وختم رفيعيف حديثه بالتأكيد أن أذربيجان تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الإدارة السورية الجديدة والعمل على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، بما يخدم مصالح الشعبين.