“هل تريدون قتلنا؟”.. رسالة من أسيرة لدى القسام لحكومة إسرائيل وجيش الاحتلال.. ماذا قالت؟ (فيديو)

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة من إحدى الأسيرات الإسرائيليات لديها اتهمت فيها الحكومة والجيش بإهمال الأسرى في قطاع غزة.

وفي بداية المقطع، الذي نُشر اليوم السبت، تظهر الأسيرة داخل نفق، وقالت إن اسمها ليري الباج (19 عامًا).

وذكرت الأسيرة أن تسجيل مقطع الفيديو جاء مع بداية العام الحالي، قائلة إن العالم كله يحتفل بينما يبدأ الأسرى عامًا مظلمًا من الوحدة.

وأضافت أن الأسرى ليسوا في سلم أولويات الحكومة أو الجيش.

وأشارت الأسيرة إلى أن إحدى زميلاتها من الأسرى مصابة بجروح خطرة بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي.

وقالت إن الأسرى في “كابوس مرعب”، وإن بقاءهم على قيد الحياة “مرتبط بانسحاب الجيش” وعدم وصوله إليهم.

وأضافت أنها أدركت أن حياة الأسرى ليست مهمة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، بعد أن رأت الموت بعينيها وبعد ما حدث لصديقتها.

وسألت الأسيرة الحكومة الإسرائيلية “إذا كان أحباؤكم هم الذين في الأسر، فهل كانت الحرب ستستمر حتى الآن؟ هل تريدون قتلنا؟”.

كما طلبت من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي قالت إنه يعرف والدها، أن يبلغ والديها أن ابنتهما لن تعود، مؤكدة أنه لن يفعل لأنه لا يملك الشجاعة لفعل ذلك.

وقالت الأسيرة إن الأسرى يتعرضون للقصف “المجنون” يوميًّا، مؤكدة أن إسرائيل لن تتمكن من إخراج الأسرى أحياءً من قطاع غزة عبر العمليات العسكرية، وأن من الجنون الاعتقاد أن هذا الأسلوب سيحقق نتيجة، مؤكدة أن الحكومة تعرف ذلك.

وحمَّلت الأسيرة ليري الباج حكومة إسرائيل وجيشها المسؤولية عما قد يحدث لها.

أفعال وقرارات

وعقب نشر المقطع، قالت شيري الباج، والدة الأسيرة ليري، إنه يجب على الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو القيام بأفعال، وأن يتخذوا قرارًا شجاعًا يضمن إعادة الأسرى إلى الوطن.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بيان لمنتدى عائلات الأسرى لدى المقاومة أنه آن الأوان لكي يعمل نتنياهو على “إعادة جميع المختطفين إلى الوطن”.

ودعا البيان الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع للمطالبة باستعادة الأسرى.