“أولوية ملحّة”.. المتحدثة باسم الصليب الأحمر تكشف أعداد المفقودين في سوريا (شاهد)

أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، سهير زقوت، أن البلاد لا تزال تواجه تحديات إنسانية كبرى رغم استقرار الأوضاع نسبيًّا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت، خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بزيارة تستمر 3 أيام إلى سوريا، حيث التقت مسؤولين حكوميين ومنظمات محلية لمناقشة التحديات الحالية، ومنها الأمن والعدالة الانتقالية، وملف المفقودين الذي وصفته بأنه “أولوية ملحّة”.

35 ألف مفقود منذ بداية النزاع

وكشفت زقوت أن اللجنة الدولية تلقت منذ إطلاق خطوطها الساخنة قبل 3 أسابيع 8000 طلب جديد من عائلات تبحث عن مفقوديها، ليصل العدد الإجمالي إلى 35 ألف مفقود خلال الأعوام العشر الماضية.

وشددت على أن العائلات السورية لا تستطيع الانتظار عقدًا آخر للحصول على إجابات، داعية إلى تكثيف الجهود بين المنظمات الإنسانية والحكومات.

وأشارت زقوت إلى أن اللجنة الدولية عرضت خبراتها في الطب الشرعي للمساعدة في التعامل مع المقابر الجماعية التي تُكتشف يوميًّا، مؤكدة ضرورة الحفاظ على هذه المواقع مغلقة حتى وضع خطط متكاملة تتماشى مع معايير الطب الشرعي.

استمرار الدعم والاستجابة الطارئة

وأكدت زقوت أن اللجنة الدولية مستمرة في الاستجابة الطارئة لدعم السوريين، بما في ذلك إعادة تأهيل المحطات التي تزود 12 مليون شخص بالمياه، ودعم المستشفيات التي استقبلت المعتقلين المفرج عنهم، مثل (المجتهد) و(المواساة) في دمشق.

كما دعت زقوت المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات سياسية صائبة لمعالجة القضايا الإنسانية المعقدة في سوريا. وأشارت إلى أهمية احترام القانون الدولي الإنساني لتجنب تكرار مأساة الأعوام الماضية، مؤكدة أن العقوبات المفروضة على سوريا تعوق جهود إعادة الإعمار وبناء السلام.

وختمت زقوت بتأكيد ضرورة تعزيز التعاون بين المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي لتقديم حلول مستدامة للسوريين، ودعم برامج التعافي المبكر لإعادة بناء الخدمات الأساسية في البلاد.