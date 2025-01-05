المبعوث الألماني إلى سوريا: خطوات إيجابية بقيادة أحمد الشرع وهذه أولويات المرحلة (شاهد)

أشاد المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفيان شنيك بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، مشددًا على أهمية دعمها لضمان نجاح المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأكد شنيك في مقابلة مع الجزيرة مباشر أن الأولوية الآن هي معالجة القضايا العاجلة مثل الأمن والعدالة الانتقالية قبل المشاركة في جهود إعادة الإعمار والتنمية.

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وأضاف “علينا ألا نسمح بعودة تنظيم الدولة إلى سوريا لما يشكّله من تهديد علينا جميعًا”، موضحًا استعداد بلاده لتقديم الدعم للمجتمع المدني السوري خلال المرحلة الانتقالية.

إعادة فتح السفارة الألمانية

وعن إعادة فتح السفارة الألمانية في دمشق، أوضح شنيك أن الأمر سيحتاج إلى وقت، لكنه أكد وجود ألمانيا على الأرض لتقديم الدعم اللازم للسوريين.

كما أشار إلى أن العقوبات التي كانت مفروضة على نظام بشار الأسد يجب رفعها تدريجيًّا بعد سقوطه، مضيفًا أن بلاده وشركاءها في الاتحاد الأوروبي يدرسون حاليًّا إمكانية رفع العقوبات عن سوريا، لكنه أقر بأن العملية قد تستغرق وقتًا.

مؤتمر للحوار الوطني

وعن الجهود السياسية، قال شنيك إن المؤتمر الوطني للحوار في سوريا يمثّل فرصة مهمة لضمان تمثيل جميع الأطياف السورية، مشددًا على ضرورة إشراك الجميع في بناء مستقبل البلاد.

وختم شنيك بتأكيد التزام ألمانيا بتقديم الدعم في جميع المجالات التي تعزز الاستقرار والعدالة في سوريا، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف.