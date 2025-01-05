المقاومة تلاحق جنديا وتجهز عليه بعد الاشتباك مع قوة إسرائيلية في بيت لاهيا

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بالقطاع.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة وأوقعوها بين “قتيل وجريح”، كما لاحقوا أحد الجنود وقتلوه، وفقًا للبيان.

وأوضحت القسام في بيان “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تنفيذ عملية مشتركة مع مجاهدي سرايا القدس بعد أن قاموا بالاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود صهاينة بالأسلحة والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح، ولاحقوا أحد الجنود الذي فرّ من المكان وأجهزوا عليه من المسافة صفر غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع”.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ عملية إغارة تجاه منزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأضافت “وقبل انسحابهم تم تفجير عبوة من مخلفات العدو في المبنى نفسه، وتم رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى”.

كما أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، استهداف مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في نادي خدمات جباليا بقذائف الهاون من عيار 60.

وتأتي عمليات المقاومة في غزة، بعد أكثر من 15 شهرًا من العدوان الاسرائيلي المدمر، برًا وجوًا وبحرًا، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء.