تقارير: فرار جندي إسرائيلي من البرازيل بعد أمر تحقيق بتهم “جرائم حرب” في غزة

ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن محكمة في البرازيل أمرت بالتحقيق مع جندي إسرائيلي كان يزور البلاد، عقب شكوى تقدمت بها منظمة حقوقية مدافعة عن الفلسطينيين تتهمه فيها بالضلوع في هدم مبانٍ مدنية في غزة خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت عائلة الجندي المطلوب للاستجواب في البرازيل “إنه ليس رهن الاعتقال، الآن نحن مهتمون بقدومه إلى إسرائيل، من كان عليه تقديم المساعدة له قد ساعده”.

تمكّن من الفرار

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه “بعد ساعات من التوتر، تمكن الجندي من الفرار من البلاد”، كما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الجندي الموقوف في البرازيل في طريقه إلى تل أبيب.

הדרמה בברזיל: החייל הישראלי המבוקש – הצליח להימלט מהמדינה | הידיעה המלאה >>> https://t.co/wtdTJMQWfz@Yoav__Zehavi — כאן חדשות (@kann_news) January 5, 2025

وفي وقت سابق، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن المحكمة الفدرالية في البرازيل أمرت الشرطة بالتحقيق مع الجندي الإسرائيلي الذي كان يقضي إجازة في البلاد، للاشتباه في ارتكابه “جرائم حرب” في قطاع غزة.

وذكرت تقارير إخبارية برازيلية أن الشكوى تقدمت بها مؤسسة “هند رجب”، وهي منظمة مدافعة عن الحق الفلسطيني مقرها بروكسل. وأفادت المؤسسة في شكواها بأن الجندي الإسرائيلي شارك في هدم مبنى سكني في غزة، خارج مناطق القتال، على حد قولها.

وقدَّمت المنظمة إلى المحكمة وثيقة مكونة من 500 صفحة، قالت إنها تتضمن أدلة جرى جمعها من مصادر مفتوحة مثل الشبكات الاجتماعية، مطالبة باعتقال الجندي لمنعه من الفرار من البرازيل أو اختفاء الأدلة.

ونقلت تقارير إسرائيلية عن المحكمة البرازيلية قولها إن قرارها يشكل سابقة لإنفاذ اتفاقية روما من دولة مُوقعة، دون الاعتماد على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

דיווחים בברזיל | ביהמ"ש המקומי הורה לפתוח בחקירה נגד חייל צה"ל המבקר במדינה – בחשד שביצע פשעי מלחמה בעזה: "השתתף בהרס שכונות שלמות"@YoniZilberman_ pic.twitter.com/Q3SFisWEHQ — גלצ (@GLZRadio) January 5, 2025

لابيد ينتقد

من جانبه، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد انتقادات لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا “اضطرار أحد جنود الاحتياط الإسرائيليين إلى الفرار من البرازيل في جوف الليل لتجنّب القبض عليه بتهمة القتال في غزة يشكّل فشلًا سياسيًا هائلاً لحكومة غير مسؤولة لا تعرف ببساطة كيف تعمل”.

وأضاف عبر منصة إكس “كيف وصلنا إلى أن الفلسطينيين أفضل من الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية؟ إن وجود لجنة تحقيق حكومية تحمينا قانونيًا من جهة، ونظام معلومات فعّال ومنسّق من جهة أخرى، كانا سيمنعان مثل هذه الظواهر”.

وتابع “لا يمكن أن يخاف جنود الجيش الإسرائيلي، النظاميون والاحتياط، من السفر إلى الخارج خوفًا من الاعتقال”.

העובדה שחייל מילואים ישראלי נאלץ להמלט מברזיל באישון לילה כדי שלא ייעצר בגלל שנלחם בעזה היא כשלון מדיני אדיר של ממשלה חסרת אחריות שפשוט לא יודעת לעבוד.

איך הגענו למצב שהפלשתינים טובים יותר מממשלת ישראל בזירה הבינלאומית? ועדת חקירה ממלכתית שתגן עלינו משפטית מצד אחד, ומערך הסברה… — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) January 5, 2025

منظمة “هند رجب”

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منظمة “هند رجب” (HRF) التي أُنشئت تخليدًا لذكرى الطفلة الفلسطينية هند رجب، تسعى إلى كسر ما تصفه بالإفلات الإسرائيلي من العقاب.

وتُعرف المنظمة بنشاطها في تتبُّع الجنود الإسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارتهم دولًا أجنبية. وتسعى المنظمة إلى جمع أدلة ضدهم بارتكاب “جرائم حرب” وتقديم شكاوى لاعتقالهم.

وأضافت أن منظمة “هند رجب” تركز نشاطها على استهداف جنود إسرائيليين من ذوي الجنسية المزدوجة، مشيرة إلى واقعة سابقة تتعلق بفرار ضابط احتياط إسرائيلي من قبرص بعد أن نشرت المنظمة الفلسطينية صورته واسمه، وأعلنت تقديم شكوى ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتابعت أنه في واقعة أخرى، رُصد جندي إسرائيلي أثناء رحلة في سريلانكا، مما دفع إسرائيل إلى الطلب من الجندي مغادرة البلاد خوفًا من اعتقاله.

وتواصل المنظمة تقديم شكاوى جديدة، كان آخرها اتهام ضابط إسرائيلي في بلجيكا بتطبيق سياسات تجويع ممنهجة ضد سكان غزة. كما تسعى المنظمة لتعقّب جنود إسرائيليين في دول مثل هولندا والبرازيل، في محاولة لإثبات تورّطهم في انتهاكات جسيمة خلال الحرب على غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه على الرغم من أن المنظمة لم تحقق نجاحات ملموسة في اعتقال الجنود حتى الآن، فإن فرار ضابط الاحتياط من قبرص وتصاعد نشاط المنظمة في تعقب الجنود أثناء زياراتهم الدولية أثار قلقًا متزايدًا في أوساط وزارتي الخارجية والعدل في إسرائيل.