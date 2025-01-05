تقرير يكشف ما جرى مع حسام أبو صفية أثناء التحقيق معه ونقله إلى معسكر “سدي تيمان”

حمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى “كمال عدوان” الواقع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وسط تقارير تشير إلى تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة منذ اعتقاله.

ووفقًا للمرصد الحقوقي، يعاني أبو صفية من تدهور حالته الصحية بسبب التعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه في معسكر “سدي تيمان” جنوبي إسرائيل.

شهادات مروعة حول ظروف الاعتقال

وتلقى المرصد شهادات تفيد باعتداء أفراد جيش الاحتلال على “أبو صفية” عند مغادرته المستشفى، قبل استهدافه بقنابل صوتية أثناء محاولته إخلاء المستشفى.

وأفادت تقارير بأن الجيش اقتاده إلى مركز تحقيق في مخيم جباليا، حيث تعرض للضرب المبرح والإهانة العلنية أمام المعتقلين الآخرين، ليُنقل بعدها إلى معسكر “سدي تيمان”، حيث أكدت شهادات معتقلين أُفرج عنهم حديثًا، تعرضه لتعذيب شديد أدى إلى تدهور حالته الصحية.

ولفت المرصد إلى أن حالة الطبيب أبو صفية ليست الوحيدة مشيرًا إلى مقتل أطباء آخرين تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية، مثل: الطبيب عدنان البرش والطبيب إياد الرنتيسي. وأكد أن العشرات من الطواقم الطبية ما زالوا رهن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ويخضعون للتعذيب في ظروف قاسية.

مطالب دولية بالتحرك الفوري

وأكد المرصد أن اعتقال وتعذيب الطبيب أبو صفية يأتي في سياق ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرًا، التي تهدف إلى تحطيم معنويات السكان وتدمير القطاع الصحي. ورغم القصف الإسرائيلي لمستشفى “كمال عدوان“، واصل أبو صفية أداء مهامه الإنسانية حتى لحظة اعتقاله.

ودعا المرصد الدول والكيانات الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطبيب أبو صفية وضمان سلامته، وتمكين المنظمات الدولية من زيارة المعتقلين والتحقق من ظروف احتجازهم.

حياة الطبيب حسام أبو صفية في خطر ومطلوب تدخل دولي فوري للإفراج عنه https://t.co/ehIH0gnagg — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) January 3, 2025

كما دعا إلى إجراء تحقيق دولي في الجرائم المرتكبة ضد المعتقلين الفلسطينيين، وفرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل ومحاسبتها على الجرائم المرتكبة.

ووجّه المرصد انتقادات حادة إلى المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، أليس جيل إدواردز، متهمًا إياها بالتقصير والانحياز في معالجة الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالب بإقالتها وتعيين شخصية أكثر نزاهة وحيادية.

وفي ختام بيانه، شدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة تنفيذ الالتزامات الدولية لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، والإفراج عن جميع المعتقلين التعسفيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.