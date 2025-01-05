جنين.. استشهاد ضابط بجهاز الأمن الوقائي خلال اشتباك مع الاحتلال و”شهداء الأقصى” تنعاه (فيديو)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطنى الفلسطيني (فتح)، في بيان عسكري، استشهاد “القائد الميداني حسن علي ربايعة”، أحد قادة الكتائب في بلدة ميثلون جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، عقب اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد.

وأوضح البيان أن الشهيد ربايعة “ارتقى إلى العلا بعد مقاومة باسلة، حيث حاصرت قوات الاحتلال منزله في البلدة، لتخوض معه اشتباكًا مسلحًا انتهى باستشهاده”، مؤكدًا أنه كان “مقبلًا غير مدبر”.

وتعهّد بيان كتائب شهداء الأقصى بمواصلة درب الشهداء والمقاومة، وأكد أن مقاتليها سيظلون أوفياء لدماء الشهداء وللقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى استمرار التصدي للاعتداءات الإسرائيلية في كل المدن الفلسطينية.

وختمت الكتائب بيانها بتأكيدها استمرار الثورة والنضال حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل، وتوجهت بتحية إلى مقاتليها في كل المدن الفلسطينية الذين يواصلون مقاومة الاحتلال بكل شجاعة وبسالة.

شهيد اليوم في بلدة ميثلون جنوب جنين حسن ربايعة، مع نجله الطفل علي الذي استشهد في تموز/ يوليو الماضي. pic.twitter.com/kNnqK2Wt8M — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) January 5, 2025

ضابط في جهاز الأمن الوقائي

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت ميثلون وحاصرت منزل الشاب حسن علي حسن ربايعة (37 عامًا)، وأطلقت وابلًا من الرصاص اتجاه المنزل، مما أدى إلى إصابته بجروح. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استولت على سيارة خلال اقتحامها ميثلون.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الشهيد ربايعة ضابط في جهاز الأمن الوقائي، وهو والد الطفل علي ربايعة (15 عامًا) الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال اقتحام ميثلون في يوليو/تموز الماضي.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن حسن ربايعة أسير سابق، وأكد أن قوات الاحتلال أعدمته بعد أن حاصرت منزله، وأطلقت النار عليه واعتقلته، ثم أُعلن استشهاده لاحقًا. وتابع “يواصل الاحتلال احتجاز جثمانه حتى الساعة، وهو والد الطفل الشهيد علي ربايعة الذي ارتقى قبل شهور”.

فيديو سابق للشــهيد حسن ربايعة وهو يودع إبنه علي الذي استــشهد قبل شهور. pic.twitter.com/ofKlR5xBDf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 5, 2025

منع الوصول إلى المصابين

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين في بلدة ميثلون، حيث يجري التنسيق حاليًّا مع الصليب الأحمر لمحاولة الوصول إلى المنطقة.

ونعت مجموعات الرد السريع وكتيبة طولكرم “الشهيد القائد حسن علي حسن ربايعة، ابن بلدة ميثلون الصمود، الذي ارتقى في اشتباك مسلح مع قوة اسرائيلية خاصة”.

ومن جانبها، أعلنت “كتيبة جنين” التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن مقاتليها في سريّة ميثلون يواصلون التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، مستخدمين زخات كثيفة من الرصاص ضد الجنود والآليات العسكرية.