سوريا.. اضطرابات أمنية واشتباكات مسلحة في درعا وإدارة العمليات العسكرية تتدخل

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، فض اشتباكات مسلحة بين فصيلين محليين في مدينة درعا جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مسؤول من إدارة العمليات العسكرية بدرعا، قوله إن قوات من إدارة العمليات توجهت إلى ريف درعا لفض اشتباكات عنيفة بين أطراف عدة، لم يسمها- بمدينة الصنمين.

وأضافت (سانا) “بعد تدخل قواتنا تم الاتفاق على فض الاشتباكات بشكل فوري بين جميع الأطراف، واستلامنا جميع الأماكن الحكومية وتوفير الحماية للمرافق العامة، بالإضافة لسحب السلاح الثقيل والمتوسط من المجموعات المحلية”.

ونقلت عن المسؤول قوله إنه تم الاتفاق على انتشار إدارة الأمن العام ووضع حواجز بالمنطقة، مؤكدًا حق جميع الأطراف في رفع دعاوى شخصية إلى المحاكم المختصة.

وتواصل إدارة العمليات العسكرية، منذ الإطاحة بالنظام السابق وهروب بشار الأسد إلى روسيا، بسط نفوذها على المدن السورية، خاصة مع انتشار عدد من الأسلحة الثقيلة بأيدي عدد من الفصائل المحلية.