شاهد.. سرايا القدس تستهدف مستوطنة دوتان وتفجر آليات إسرائيلية بالضفة الغربية

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، مشاهد ضد قوات الاحتلال المقتحمة مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت سرايا القدس، إن المشاهد من معارك “ضارية” خاضها مقاتلوها في محاور القتال بالضفة الغربية ضمن معركة طوفان الأقصى.

وتضمنت المشاهد تفجير عبوة ناسفة في خط سير لآليات الاحتلال في مدينة طوباس، ووثقت سحب أحد الجيبات العسكرية من المنطقة.

واستهدف مقاتلو سرايا القدس، جنود الاحتلال وآلياتهم في محور الثغرة والعقبة والشرطة، بالإضافة لاستهداف نقاط عسكرية في مستوطنة دوتان.

وفي مدينة طولكرم، شمالي الضفة، استهدف مقاتلو سرايا القدس قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة.

وفي وقت مبكر اليوم، قالت سرايا القدس إن مقاتليها في كتيبة جنين اشتبكوا مع قوات الاحتلال المقتحمة البلدة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وبموازاة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف.