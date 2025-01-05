فصائل المقاومة تقصف مواقع قيادة الاحتلال في “جحر الديك” و”نتساريم” (فيديو)

قالت كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنها قصفت مواقع قيادة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وعرضت كتائب أبو علي مصطفى، يوم السبت، مقطعًا مصورًا لقصف موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في “جحر الديك” وسط قطاع غزة بالصواريخ بالاشتراك مع كتائب الأنصار.

ويُظهر المقطع عملية تجهيز الصواريخ ثم إطلاقها نحو أهدافها.

وفي بيان منفصل، قالت كتائب أبو علي مصطفى إنها قصفت “موقع قيادة وسيطرة للعدو في محور ‘نتساريم’ برشقة صاروخية ردًّا على جرائم الاحتلال” بحق الشعب الفلسطيني.

ورغم مرور 456 يومًا على الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، كما تواصل إطلاق الصواريخ اتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية.