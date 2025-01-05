نابلس.. فيديو جديد يوثق لحظة استشهاد مسنة وشاب برصاص قوة إسرائيلية متسللة (شاهد)

وثقت إحدى كاميرات المراقبة لحظة استشهاد مسنّة فلسطينية وشاب برصاص قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة قرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، قبل نحو أسبوعين، في عملية أثارت استنكارًا واسعًا بسبب استخدام القوة الإسرائيلية سيارة إسعاف وأخرى مدنية للتسلل إلى المخيم.

ووثق المقطع الحديث الذي تداولته وسائل إعلام فلسطينية وصول القوة الإسرائيلية متخفية بسيارة إسعاف، مما أثار صدمة بين سكان المخيم الذين فوجئوا بفتح النار على المدنيين، حيث استشهدت المسنة الفلسطينية خلال وجودها قرب منزلها، في حين أصيب الشاب برصاصات أدت إلى استشهاده على الفور.

وأشار السكان إلى أن استخدام سيارة إسعاف وأخرى مدنية لتنفيذ العملية يعكس انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحظر استغلال السيارات الطبية في الأعمال العسكرية.

وداع حزين

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي كلمات الوداع المؤثرة التي وجهتها والدة الشاب الفلسطيني قصي سروجي إليه في لحظاته الأخيرة، وهي تعبّر عن ألمها العميق لفقدان ابنها وسط غياب أي مساعدة من الجهات الدولية أو المحلية.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سياق تصاعد التوتر في جنين والمناطق الفلسطينية الأخرى لا سيما شمالي الضفة، حيث تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية التي تتسبب في استشهاد مدنيين وتعطيل وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى المحتاجين.