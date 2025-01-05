سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“نخشى من تصفيته”.. شقيق حسام أبو صفية للجزيرة مباشر: مرعوبون على أخي (فيديو)

مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية
مدة الفيديو 04 minutes 50 seconds
أحمد جلال
5/1/2025

قالت عائلة الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان إنها تخشى على مصيره بعد الأنباء عن تعريضه لتعذيب شديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط غياب تام لأي معلومة بشأنه.

وقال موفق أبو صفية، شقيق حسام، للجزيرة مباشر إن العائلة حاولت التواصل مع عدد من المحامين والأسرى المفرج عنهم للوصول إلى أي معلومات تطمئنهم على مصير شقيقه.

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وأضاف أنهم علموا من أسرى أفرج عنهم الاحتلال، أن الدكتور حسام أبو صفية موجود في سجن “سيدي تيمان” بالنقب، ووقد عُذّب تعذيبا شديدا أثر بشكل كبير في صحته.

وأشار موفق إلى أن إصرار الاحتلال على إخفاء المعلومات المتعلقة بشقيقه يزيد “قلق ورعب العائلة”، بل جعلهم لا يستبعدون “تصفيته واستشهاده”.

وذكر أن الدكتور حسام كان يقوم بدوره بوصفه طبيبا ولا علاقة له بأي شيء آخر.

وقال موفق إنهم حاولوا إقناعه بالخروج من مستشفى كمال عدوان، لكنه رفض وقرر البقاء مع المرضى، رغم إصابته واستشهاد ابنه وإصابة ابنتيه.

واعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الدكتور حسام أبو صفية، نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد حصار مشدد لمستشفى كمال عدوان، شمالي غزة.

وأصيب المستشفى بقصف مكثف من جيش الاحتلال الذي أحرق المستشفى بعد أن أجبر طاقمه والمرضى على إخلائه.

المصدر : الجزيرة مباشر

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