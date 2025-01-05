هذا ما كشفته كاميرات المراقبة.. الاحتلال يقتحم قرية غرب رام الله إثر “عملية طعن” (شاهد)
قرية دير قديس
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5/1/2025-|آخر تحديث: 5/1/202502:16 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن السلطات تحقق في الاشتباه بوقوع حالة طعن، اليوم الأحد، لمستوطن إسرائيلي في قرية دير قديس غرب رام الله وسط الضفة الغربية.
وأضافت أن تقارير أولية تشير إلى أن مستوطنين دخلوا القرية لغسل سيارتهم عندما تعرَّض أحدهم “للإيذاء”، دون تفاصيل عن وقوع إصابات.
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وتابعت أن سلطات الاحتلال تفرض طوقًا أمنيًّا على القرية الواقعة بالقرب من مستوطنة “موديعين عيليت”، وتُجري تحقيقاتها.
اقتحام واستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية دير قديس، وأغلقت مداخلها ومداخل قرى أخرى في منطقة غرب رام الله.
كما دهمت محال تجارية في منطقة “المهلل” بين قرية دير قديس وبلدة نعلين، وفتشتها واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن لمستوطن بالقرب من القرية.
المصدر : الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي + وكالة الأنباء الفلسطينية