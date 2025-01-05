هذا ما كشفته كاميرات المراقبة.. الاحتلال يقتحم قرية غرب رام الله إثر “عملية طعن” (شاهد)

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية تحقق في الاشتباه بوقوع حالة طعن، اليوم الأحد، بحق إسرائيليين في قرية دير قديس غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وأضافت أن تقارير أولية تشير على أن امرأة فلسطينية حاولت “إيذاء” إسرائيليين دخلوا إلى القرية لغسل سيارتهم، دون تفاصيل عن وقوع إصابات.

وتابعت أن سلطات الاحتلال تفرض طوقا أمنيا على القرية، الواقعة بالقرب من مستوطنة ” موديعين عيليت” وتجري تحقيقاتها.

اقتحام واستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية دير قديس، وأغلقت مداخل القرية ومداخل عدة قرى في منطقة غرب رام الله.

كما داهمت عدة محال تجارية في منطقة “المهلل” بين قرية دير قديس وبلدة نعلين، وفتشتها واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، وذلك بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن لمستوطن بالقرب من القرية.