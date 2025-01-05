وفد سوري رفيع برئاسة الشيباني يزور الدوحة في أول زيارة رسمية إلى قطر (فيديو)

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، وفدًا سوريًّا رفيع المستوى ضم وزير الخارجية في الإدارة الجديدة أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة آخر التطورات في سوريا، وتعزيز المساعدات الإنسانية القطرية لإغاثة الأشقاء في سوريا، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن “رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جدَّد خلال المقابلة موقف قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون”.

“خارطة طريق”

وعقب اللقاء، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي إن وزير الخارجية السوري عرض خلال اللقاء خارطة الطريق لسوريا في الفترة المقبلة، والخطوات التي ستتخذها الإدارة السياسية في سوريا، معربًا عن أمل دولة قطر أن تساعد هذه الخطوات في بناء سوريا الجديدة.

وعن الجانب الإنساني، أوضح الخليفي أن دولة قطر سيَّرت جسرًا جويًّا ضم 7 طائرات محملة بأكثر من 200 طن من المساعدات، تشمل مواد غذائية وطبية وإسعافية.

وأضاف أن قطر تسعى للتنسيق المستمر مع الأشقاء لتقديم مزيد من الدعم في الفترة المقبلة.

وأكد الخليفي أن قطر أعلنت توفير الدعم الفني لمطار دمشق. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات بدءًا من الثلاثاء المقبل، لتسهيل وتيسير حركة الأفراد من أجل العودة الطوعية للسوريين إلى بلدهم للمشاركة في بناء وطنهم.

وقال إن قطر لن تدخر جهدًا في بذل مساعيها مع الأشقاء السوريين، مضيفًا أن سوريا دولة ذات سيادة والشعب السوري هو صاحب القرار في الخطوات القادمة و”نعمل لمنع التدخل الخارجي في الشؤون السورية”.

“ناقشنا رفع العقوبات”

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري “الزيارة تأتي ضمن الزيارات العربية التي أجريناها في الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي. بالتأكيد قطر كان لها دور بارز في دعم الشعب السوري طوال 14 عامًا. قطر ستكون شريكًا في مرحلة السلام التي بدأناها في سوريا”.

وأضاف “الشعب السوري يحتاج إلى عديد من الشراكات العربية والأجنبية من أجل إعادة بناء الدولة السورية الجديدة على أسس حضارية واسس تحترم حقوق الإنسان”.

وقال الشيباني “ناقشنا مع رئيس الوزراء القطري خارطة الطريق السورية التي نطمح إليها في سوريا وهي إعادة بناء البلد من جديد وترميم العلاقات والشراكات العربية والأجنبية وتمكين الشعب السوري من حقوقه السياسية والمدنية وتشكيل حكومة تمثل الشعب السوري”.

وأضاف “نقلنا لوزير الخارجية القطري مخاوفنا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وكيف أنها تشكّل حاجزًا ومانعًا أمام توفير الانتعاش السريع والتطوير السريع من أجل توفير الخدمات للشعب السوري”.

ووجَّه رسالة إلى واشنطن، قائلًا “نجدد مطلبنا للولايات المتحدة برفع هذه العقوبات التي أصبحت حاليًّا عقوبات ضد الشعب السوري على غير ما كانت موضوعة في السابق ضد نظام الأسد”.

أول زيارة رسمية إلى قطر

ونشرت وكالة الأنباء السورية في وقت سابق صورًا لوصول المسؤولين السوريين إلى الدوحة، موضحة أنها أول زيارة رسمية إلى قطر لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وصول وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى العاصمة القطرية الدوحة برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب في أول زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين. قطر سوريا pic.twitter.com/nnFk1Aj5km — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 5, 2025

والأربعاء الماضي، زار الوفد السوري نفسه السعودية في أول زيارة رسمية لهم، بعد أن بسطت فصائل المعارضة السورية في 8 من ديسمبر/كانون الأول سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية بذلك حكم نظام بشار الأسد.

وأمس السبت، بحث الخليفي هاتفيًّا مع الشيباني سبل تعزيز التعاون بين البلدين، حسب بيان للخارجية القطرية. كما تواصل الدوحة إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى دمشق منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

وفي 23 من ديسمبر، كان الخليفي على رأس أول وفد قطري رفيع المستوى يصل إلى دمشق بعد قطيعة مع نظام بشار الأسد استمرت 13 عامًا، وبحث مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سبل تعزيز علاقات البلدين ودعم مستقبل سوريا. وقبل يومين من تلك الزيارة، أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق، ورفعت عليها العلم القطري.