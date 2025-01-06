“أبطال الضفة الأشاوس”.. أبو عبيدة يعلق على عملية إطلاق النار في كدوميم

علّق أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- على عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، التي أسفرّت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 آخرين بينهم حالة حرجة.

“أبطال الضفة الأشاوس”

وقال أبو عبيدة في بيان على تليغرام “من جديد يثبت أبطال الضفة الأشاوس أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى، وأن كل الرهانات على كسرهم أو ثنيهم عن مساندة غزة من قبل الاحتلال وأذنابه محكوم عليها بالفشل مسبقًا”.

وتابع “على العدو أن يعلم أنه طالما استمر في مجازره وعدوانه على غزة والضفة فسيدفع ثمن ذلك غاليًا من دماء جنوده ومغتصبيه ولن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء شعبنا”.

لحظة تنفيذ العملية

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد بثت لقطات من كاميرات المراقبة للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار، في حين لاذ المنفذون بالفرار باتجاه نابلس وسط عمليات تمشيط وملاحقة واسعة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين أطلقوا النار من سيارة عابرة، على 3 مركبات وحافلة تقل مستوطنين على شارع 55 قرب قرية الفندق شرق قلقيلية؛ مما أسفر عن مقتل امرأتين (60 عامًا) ومستوطن (40 عامًا) تبيّن لاحقًا أنه ضابط شرطة.

“صفعة جديدة للاحتلال”

وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية كدوميم ووصفتها بأنها نوعية واعتبرتها “صفعة جديدة لكل المنظومة الاستخباراتية والأمنية والعسكرية الصهيونية”.

وقالت إنها تأتي “في إطار ردود شعبنا المتواصلة والطبيعية على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والعدوان المستمر على مدن الضفة والقدس”.