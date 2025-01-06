إصابة مباشرة في سديروت.. 3 صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف جنوبي إسرائيل (شاهد)

أفادت هيئة البث الرسمية بسماع دوّي صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت والمناطق المحيطة بها جنوبي إسرائيل، وذلك في أعقاب إعلان جيش الاحتلال تسجيل إصابة مباشرة لأحد المنازل هناك.

وأفادت بلدية سديروت بأنه تم إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، اعتُرض أحدها وسقط آخر في شارع بالمدينة. وأضافت البلدية أنه لم يُبلَغ عن إصابات بين الأشخاص، ولكن تم تسجيل أضرار طفيفة في الممتلكات.

أُطلقت من شمال القطاع

وقال جيش الاحتلال إن القذائف الصاروخية الثلاث أُطلقت من شمال القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، المسمّاة مستوطنات الغلاف.

وأضاف أن القبة الحديدية اعترضت أحد هذه الصواريخ الثلاثة، وسقط صاروخ واحد في مدينة سديروت، وسقط الثالث في منطقة مفتوحة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات.