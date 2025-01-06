اشتعال النيران في منازل جراء الاشتباكات بين أمن السلطة ومقاومين (فيديو)

تجددت الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بسماع دوي انفجارات بمخيم جنين جراء تجدد الاشتباكات المسلحة بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين.

ووثقت مشاهد حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر اندلاع النار في عدد من المنازل بحي الدمج في المخيم جراء الاشتباكات.

ومنذ نحو شهر، يشهد مخيم جنين اشتباكات بين المقاومين وأجهزة أمن السلطة، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 فلسطينيين من الجانبين إضافة إلى مدنيين.

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله حملتها المستمرة للأسبوع الرابع على التوالي في مخيم جنين، مستهدفة من تصفهم بـ”الخارجين عن القانون”.

وتشير السلطة إلى أن هذه الحملة “تهدف إلى فرض الأمن وإنهاء الفلتان”، في حين تؤكد الفصائل الفلسطينية أن الحملة تستهدف مقاومين للاحتلال الإسرائيلي.