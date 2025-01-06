الإفراج عن طبيب أردني احتجزته إسرائيل نحو 3 أسابيع أثناء توجهه إلى غزة (شاهد)

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، مساء الأحد، الإفراج عن الطبيب عبد الله سلامة أبو ملال البلوي، الذي اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عبوره للمشاركة في مهمة طبية إغاثية متجهة إلى قطاع غزة.

وأوضح السفير سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم الوزارة، في بيان، أن جهودًا دبلوماسية مكثّفة بذلتها الوزارة من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، منذ لحظة الاعتقال إلى أن تم تأمين الإفراج عن الطبيب البلوي وتسلّمه عبر القنوات الدبلوماسية من خلال جسر الشيخ حسين وبحضور مندوب السفارة ثم تسليمه إلى ذويه على الفور.

جهود الدبلوماسية الأردنية تنجح في إعادة الطبيب عبدالله البلوي إلى موطنه بعد اعتقال استمر لـ18 يوما لدى السلطات الإسرائيلية #الأردن #عبد_الله_البلوي #وزارة_الخارجية #هنا_المملكة pic.twitter.com/Ly0jRv21Hg — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 5, 2025

وأشار إلى أن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية تابعا القضية بشكل يومي وأنه تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي رفض المملكة للتهم التي وُجّهت إلى الطبيب الأردني، ومطالبتها بضرورة الإفراج عنه وضمان عودته إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأكد السفير أن الوزارة حرصت على التواصل المستمر مع عائلة الطبيب منذ لحظة الاعتقال وإبلاغهم بكافة المستجدات المتعلقة بقضيته، وكذلك التنسيق المستمر مع المحامي الذي عيّن للدفاع عن الطبيب البلوي، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في جهودها لحماية حقوق المواطنين الأردنيين وضمان سلامتهم في مختلف الظروف.